Tras chocar con un conductor ebrio, tres niños se encuentran gravemente heridos y su padre pide ayuda

El fin de semana pasado, en la carretera a Villa Juárez, Nuevo León, una familia sufrió una tragedia cuando una camioneta Ford Lobo, conducida por un hombre en estado de ebriedad, invadió su carril e impactó su vehículo de frente.

En el accidente murió la madre. Tres menores fueron trasladados a urgencias. El padre, de nombre Lucas Chiuc, hoy padece un ojo hundido, suturas y moretones en el cuerpo pero ya fue dado de alta.

Según reporta Zócalo, este hombre pide ayuda afuera del Hospital del Niño de Saltillo ya que afirma que perdió todo en el accidente y no tiene los recursos para que sus hijos reciban la atención adecuada.

Mis hijos están muy graves y la más grande necesita ser trasladada a una clínica de Monterrey porque aquí no tienen lo necesario para salvarla y que pueda volver a caminar pero no tengo absolutamente nada.

Elizabeth Saucedo Valenzuela es el nombre de la menor que en junio iba a celebrar su fiesta de quince años. Hoy convalece en la cama de un hospital con una mandíbula dislocada y las vértebras fracturadas. Sus hermanos, Lucas Eduardo, de 10 años y María Juliana, de 3 años, se encuentran graves pero estables.

Sólo recuerdo el momento en el que la camioneta se impactó de frente. Mi esposa ya se me fue al cielo y no sé cómo le voy a decir a mis hijos.

El señor Chiuc no tiene teléfono ni cuentas de banco para que la gente pueda apoyarlo. Solo puede aceptar ayuda en persona como productos de higiene personal, cobijas para los niños y comida.

No tengo nada, esta ropa me la llevaron compañeros comerciantes al Hospital General pero yo me vine a estar con mis hijos. necesitamos ayuda, perdí todo en el accidente, mi troca, mis ganancias, mi puesto, todo lo que traíamos está perdido.