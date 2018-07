Olor de calcetines sucios provoca que avión aterrice de emergencia

Un vuelo que salió de Nueva York con destino a Fort Lauderdale, Florida, tuvo que desviar su ruta y hacer un aterrizaje de emergencia, luego de que un olor desagradable provocó malestares en varios de los pasajeros.

Al parecer el aroma provenía de unos calcetines sucios.

El avión de la compañía Spirit Airlines, con 220 pasajeros a bordo, realizaba su viaje sin contratiempos, cuando un olor repugnante comenzó a extenderse en una de las zonas de la aeronave. El aroma, que fue descrito como “de calcetines sucios”, comenzó como algo tolerable pero se fue volviendo más intenso.

Algunos pasajeros empezaron a sentir ardores en la garganta y dolores en el pecho. Esto provocó que varias personas temieran que el olor era provocado por una fuga de agentes químicos. Preocupados los responsables del vuelo prefirieron cambiar la ruta y aterrizar de emergencia en Myrtle Beach, Carolina del Sur.

Al aterrizar, entre 7 y 10 pasajeros tuvieron que ser hospitalizados. El resto esperó en la pista mientras un grupo de expertos en el manejo de agentes químicos inspeccionaban el avión en busca del origen del olor.

BREAKING: Hazmat situation at @FlyMyrtleBeach. Flight diverted, multiple people reporting they are sick. @MadelineTV is on scene. More Info: https://t.co/n7g0t9VW8Z pic.twitter.com/jZpSfybzSr

— Summer Dashe (@SummerDashe) July 27, 2018