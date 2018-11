Extraña ola sísmica sacude diferentes partes del mundo

A las 21:30 de la noche del 11 de noviembre (hora local), un sismo con epicentro a 24 kilómetros de las costas de Mayotte, una isla francesa situada entre África y el extremo norte de Madagascar, recorrió el mundo, haciendo sonar los sensores de Zambia, Kenia y Etiopía, surcando los océanos hasta llegar a España, Chile, Nueva Zelanda e incluso se sintió en Canadá y las islas de Hawaii, a más de 17 mil 700 kilómetros de distancia.



¿Por qué pasó esto? ¿Fue un golpe de meteorito? ¿Una erupción volcánica submarina? ¿Godzilla? Código Espagueti explicó que los científicos no saben a ciencia cierta qué fue lo que pasó.

El fenómeno duró 20 minutos y, lo que resulta aún más extraño, es que ningún ser humano se percató de este fenómeno. Sólo un entusiasta de los terremotos, identificado en Twitter como matarikipax reportó el incidente a través de la red social, con una imagen de las ondas detectadas por los sismógrafos del Servicio Geológico de Estados Unidos y posteriormente documentó el recorrido de las ondas por el planeta.

This is a most odd and unusual seismic signal. Recorded at Kilima Mbogo, Kenya … #earthquake https://t.co/GIHQWSXShd pic.twitter.com/FTSpNVTJ9B

The seismic waves began off the shores of a French island, buzzed across Africa, and traversed oceans to reach as far as Hawaii https://t.co/fMDSYCwRnY

— National Geographic (@NatGeo) 28 de noviembre de 2018