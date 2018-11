Obama ayuda a preparar cena de Thanksgiving en un Banco de Alimentos

Barack Obama sorprendió a varios voluntarios en el Banco de Alimentos de Chicago al ofrecer su ayuda para elaborar la cena del Día de Acción de Gracias.

Con una gorra del equipo de béisbol Chicago White Sox, Obama apareció repentinamente en el banco de alimentos y agradeció a los jóvenes voluntarios por el esfuerzo que ponen en un día muy especial para el país.

Un video realizado por la Fundación Obama y retransmitido por varios medios estadounidenses muestra al expresidente de Estados Unidos arribando al Banco de Alimentos de Chicago y ayudando a los voluntarios a empacar patatas en costales.

“Ellos hacen un gran trabajo asegurándose de que aquellos que no son tan afortunados disfruten de un Día de Acción de Gracias que muchos de nosotros damos por sentado”, dijo Obama en el video.

Obama también llamó a sus seguidores a apoyar a iniciativas como el Banco de Alimentos de Chicago en sus ciudades frente a las fiestas que se aproximan.

The Greater Chicago @FoodDepository is a local non-profit organization that provides nourishing food for those in need. This Thanksgiving week, @BarackObama stopped by to give back. pic.twitter.com/I5ce5ypvEG — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) November 21, 2018

El Banco de Alimentos de Chicago agradeció la visita del expresidente a través de Twitter. Además, el organismo reiteró su compromiso con las comunidades marginadas de la ciudad del medio oeste estadounidense, aclarando que trabaja para atender las causas de raíz en Chicago y Cook County, en Illinois.

Creemos que nadie debería pasar hambre, especialmente en esta época del año”, expresó un comunicado de la institución donde agradeció al exmandatario.

Thank you to ⁦@BarackObama⁩ and ⁦@ObamaFoundation⁩ for joining our volunteers today at the Food Depository. We believe no one should go hungry, especially this time of year, and that’s why we’re working to address the root causes of hunger in Chicago and Cook County. pic.twitter.com/d6YfBjvJl2 — Chicago’s Food Bank (@FoodDepository) November 20, 2018

En el video, Obama también agradeció a todos los jóvenes y niños voluntarios que participaron en la preparación de los alimentos en uno de los días “más especiales para el país”.

“Ustedes están haciendo un gran trabajo ayudando”, dice el expresidente mientras los abraza. “Estoy muy orgulloso de ustedes”

Obama también recurrió a Twitter después para mencionar a la cuenta del banco de alimentos y reiterar su agradecimiento con los voluntarios por dejarlo participar. Al tiempo, deseó un feliz Día de Acción de Gracias a todos sus seguidores.