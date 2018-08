Niño no responde agresión porque el “código Jedi” se lo prohibía

Niño no responde agresión porque “código Jedi” lo prohíbe y su caso se viraliza hasta llegar al Twitter del mismísimo “Luke Skywalker”.

En el universo ficticio de Star Wars, la Orden de los Caballeros Jedi es ejemplo de rectitud, disciplina, constante búsqueda de conocimiento y respeto, pero en la vida real, no son más que personajes de películas, videojuegos y series animadas.

Sin embargo, el Código Jedi que gobierna el actuar de algunos protagonistas de las historias inspiradas en el mundo del director estadounidense George Lucas, ha inspirado a miles de personas de todo el mundo, incluido Aiden Vasquez, un niño que cursa el quinto grado de la primaria en California, Estados Unidos.

Con tan solo diez años de edad, Aiden es fanático de todo lo relacionado con La Guerra de las Galaxias y por ello pasa mucho de su tiempo estudiando libros, viendo películas y jugando videojuegos relacionados con este universo.

Un día de escuela, Aiden fue golpeado en el rostro por un compañero de clase y en lugar de defenderse como tal vez habría hecho cualquier otro niño, el pequeño fanático de Luke, Leia y Darth Vader decidió contenerse.

Cuando su madre le preguntó porqué no se defendió, Aiden contestó con total confianza “no es lo que habría hecho un Jedi“.

El golpe que recibió el menor no fue leve pues tuvo que ser llevado al hospital para que un médico desinfectara la aparatosa herida que su compañero le había abierto en la ceja.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que Aiden resulta herido como resultado de los ataques de sus compañeros. En 2017, el pequeño se cortó la mejilla cuando un niño lo estrelló contra la pared sin razón aparente.

Enfadada y angustiada por la forma en la que tratan a su hijo en la escuela, Lizette Casanova, la madre de Aiden, usó sus redes sociales para publicar una foto de la herida de su hijo junto a un reclamo contra la escuela por no haber evitado este tipo de ataques.

Al poco tiempo la publicación fue compartida más de cinco mil veces hasta que llegó al Twitter de Mark Hamill, actor estadounidense conocido principalmente por interpretar a Luke Skywalker en dos de las tres trilogías de películas de Star Wars.

I'm astonished by his wisdom & courage such a tender age. I may be a fictional Jedi, but this boy is the real deal. Not sure how to reach out to him, but I hope he sees this message & knows how much I admire him.

— Mark Hamill (@HamillHimself) August 28, 2018