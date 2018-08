Niño hackea en menos de 10 minutos máquinas electorales de Estados Unidos

Un niño de apenas once años logró hackear una simulación de las páginas electorales de Florida en menos de diez minutos.

DEF CON es la convención más grande de hackers en el mundo. Año con año, los más habilidosos programadores se reúnen en un hotel de Las Vegas para horas de hackatones, demostraciones y conferencias.

En la edición de este año, la número 26 en la historia, los organizadores decidieron crear un nuevo reto para niños de entre 6 y 17 años: les pusieron frente distintas simulaciones de páginas electorales estadounidenses para ver sus fallas de seguridad digital.

Here’s the DefCon Voting Machine Hacking Village roundup of discoveries for the day! Day 1 / Part 1 pic.twitter.com/ovQs7uX7jK

Para la sorpresa de todos, los niños tuvieron resultados apabullantes frente a los sistemas electorales del vecino del norte: treinta y cinco niños, entre los cincuenta que participaron, lograron vulnerar la seguridad de las páginas electorales. Eso quiere decir que el 70% de estos hackers jóvenes pudo cambiar el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Pero eso no fue todo…

La página de Twitter de la convención presumió el tiempo que le tomó al más rápido de estos jóvenes hackers para entrar a una página electoral: un niño de once años cambió el resultado electoral simulado moviendo millones de votos en menos de 10 minutos. El impresionante logro le dio rápidamente la vuelta al mundo.

First hack of the replica SoS websites with @r00tzasylum happened in 15 minutes!! Can you spot what’s off here?! pic.twitter.com/1AS0NdT5Qb

— DEFCON VotingVillage (@VotingVillageDC) 10 de agosto de 2018