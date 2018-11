Niño de 10 años mata a su papá por golpear a su mamá

En octubre, la historia de Sergio Juárez, un albañil de 34 años de edad, se volvió viral luego de que se difundió un video en el que se vio quitándose las prótesis de sus piernas para trabajar en plena obra. Ahora, el trabajador volvió a ser noticia, esta vez a partir de una muerte violenta en manos de su propio hijo, de 10 años de edad, que lo acuchilló para defender a su mamá en medio de un ataque. Este es el video de Sergio Juárez que se hizo viral en redes sociales:



A los ocho años de edad, por un accidente ferroviario Sergio Juárez perdió las piernas. El incidente no le impidió aprender un oficio y formar una familia.

Tiene una discapacidad móvil pero no lo afecta en nada”, describió Sergio Ochnicki, quien lo grabó en video hace dos meses y lo subió a Facebook.

Pero este lunes se conoció otra cara de Juárez, alejada del ejemplo de superación y su cultura del trabajo, relacionada a reiterados ataques contra su pareja y a denuncias por violencia de género, que terminaron con su muerte, tras el último de estos episodios.

Fuentes policiales informaron a Infobae que todo comenzó luego de una acalorada pelea entre la pareja, escena que según el relato de los vecinos era recurrente en casa de los Juárez, ubicada en el barrio Agustoni de Pilar en Buenos Aires, Argentina, donde el hombre golpeó a la mujer frente a sus dos hijos, y uno de ellos reaccionó.

T.L.J., de 10 años de edad, tomó un cuchillo y atacó a su papá por la espalda, clavándole el arma blanca en la zona lumbar. El trabajador fue llevado al Hospital Municipal Dr. Sanguinetti, donde ingresó con heridas de gravedad y murió, tras una operación quirúrgica a partir de la gran cantidad de sangre que había perdido.

El menor actualmente resulta inimputable para la justicia argentina, aunque habrá que esperar a la reconstrucción que realice la Justicia con base a las pericias y el relato de testigos directos e indirectos del hecho. La causa recayó en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Pilar, a cargo de la fiscal, Paula Romeo.

La historia de Sergio Juárez y su video viral

Sergio Juárez era albañil desde chico, un rubro en el que había comenzado como ayudante en las obras, además de aprender otros oficios para salir adelante.

Nacido en El Palomar, ciudad argentina, el accidente que le quitó sus piernas ocurrió en Bella Vista cuando él tenía sólo ocho años. “Era ayudante de albañil de mi papá, el tren venía lleno y aunque tenía boleto no pude entrar al vagón del todo. Al entrar a Bella Vista, las vías hacen una curva y ahí se me soltaron las manos. Después no me acuerdo más nada…”, relató Sergio a un medio local.

El tren le cortó las piernas a la altura de los tobillos, aunque luego otras complicaciones hicieron que los médicos tuvieran que amputarle los miembros inferiores casi a altura de las rodillas. “Hace unos tres o cuatro años que tengo las piernas ortopédicas, pero eso nunca me impidió trabajar”, aseguró, tras la viralización del video.

Con información de Infoabe.

RMT