Estas dos niñas fueron nombradas “las más hermosas del mundo”

Internet es un lugar caprichoso que aprecia categorizar todo. No es la excepción con cosas tan incómodas como la belleza infantil.

Desde hace años han existido varios subreddits que nombran a los niños más hermosos del mundo. Y los últimos niños que han tenido el dudoso honor de ser el blanco de la estima de internet fueron estas gemelas.

Ava Marie y Leah Rose Clements tienen apenas siete años de edad y han cautivado a internet con su belleza simétrica y sus profundos ojos verdes. En apenas 10 meses, las gemelas han logrado conseguir más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Por ahora, las redes sociales y varios medios de comunicación las han nombrado como “las niñas más hermosas del mundo”. Este honor ha pertenecido, anteriormente, a la rusa Anna Knyazeva que fue nombrada la niña más hermosa en 2017; a la francesa Thylane Blondeau que tuvo este honor en 2010; y Kristina Pimenova, también de Rusia, que fue nombrada la niña más bella en 2015.

Ahora que tienen el honor de ser las niñas más hermosas del mundo, Leah Rosa y Ava Marie, seguirán modelando. Así lo declaró su madre en un blog:

“Cuando les sugerí que modelaran, no me sorprendió que empezaran a brincar y no pudieran esperar a comenzar”