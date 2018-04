Niña de 7 años llega a la cima del Monte Kilimanjaro en honor a su difunto padre

Una niña de 7 años subió al Monte Kilimanjaro para honrar a su difunto papá e hizo historia como la niña más joven en subir a los 19.341 pies.

Montannah Kenney, de 7 años de Austin, escaló la montaña más alta de África junto a su madre, Hollie Kenney, una ex triatleta profesional que fue la entrenadora de su hija.

La idea de hacer la hazaña comenzó el año pasado cuando Montannah escuchó a su madre preguntar a sus amigos si alguna vez querrían escalar la montaña.

Hollie Kenney y su hija de 7 años, Montana, posan antes de comenzar subir al Monte Kilimanjaro.

“Ella me dijo: Mami, quiero hacerlo también…No descarté lo que dijo, pero sabía que no sabía la magnitud, así que comenzamos a investigar y mirar videos. Fui muy real con ella, y le expliqué que las personas pueden enfermarse mucho, que tendríamos que entrenar mucho y que no sería una tarea fácil”.. Dijo Hollie Kenney a “ABC news”.