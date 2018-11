Niña que fue madre tras violación recibe amenazas

Una niña que fue abusada durante 5 meses, y que tuvo una hija producto de una violación, ahora recibe amenazas.

Elmer Sergio Chambergo Tapia, de 29 años, fue denunciado en Ventanilla, Perú, el 21 de noviembre de 2017 por Lina, su ex pareja, tras descubrir que durante 5 meses abusó de la menor de sus cuatro hijas.

Los hechos ocurrieron en Ventanilla, Perú, cuando la niña tenía 9 años.

Al momento de presentar la denuncia, la menor tenía más de cinco meses de embarazo.

“A ella no se le notaba el embarazo. Tuvimos que sacarle una ecografía para darnos cuenta. “[Ella] se cubría el abdomen, no quería ir al colegio, se mostraba esquiva y no hablaba con nadie.

(…) Él iba a buscarla a su habitación, la jalaba y la golpeaba. Luego la amenazaba para que no diga nada. Le decía que eso solo tenía que quedar entre ellos. Se aprovechó de la inocencia de mi hija”