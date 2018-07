‘New Comienzos’, la luz al final del túnel para los repatriados

Un barrio de la Ciudad de México está en transformación. A sólo unos metros del Monumento a la Revolución crece una comunidad binacional, un grupo en evolución, ‘Little L.A.’

Es una extensión de apenas ocho calles en la colonia Tabacalera, en el corazón de la capital mexicana, aquí se han establecido cerca de mil repatriados, migrantes, todos con un pasado estadounidense y un sueño americano que se esfumó.

Regresaron a un lugar que no conocen, regresaron para empezar de nuevo y enfrentar la realidad de un país que ya no entienden y donde ahora buscan una oportunidad.

Israel concha, fue repatriado de Texas hace tres años. Su negocio, su pasado y familia se quedó del otro lado. llegó con las manos vacías.

Al regresar al país que te vio nacer de repente sientes que estás en el limbo, de cierta manera no te quieren en Estados Unidos porque eres indocumentado, Pero al regresar a tu país, aquí te das cuenta que no entiendes el sistema, es muy diferente, no te puedes acoplar”, explicó Israel Concha, fundador de New Comienzos.