Video: NASA capta primeros sonidos del viento en Marte

La nave InSight de la NASA, la cual se encargará de realizar el primer estudio del interior de Marte, capturó los primeros “sonidos” del viento marciano. Este es el video donde puedes escuchar los sonidos de Marte.



A 10 días de su aterrizaje en la superficie del “planeta rojo”, los sensores del robot percibieron un estruendo causado por las vibraciones del viento.

De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), dos sensores en la nave espacial fueron los encargados de “oír” el movimiento del viento.

BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR3

Ambos instrumentos grabaron el ruido de diferentes maneras. El sensor de presión de aire lo registró de forma directa, mientras que el sismómetro captó las vibraciones del módulo de aterrizaje causadas por el viento que se mueve sobre los paneles solares de la nave espacial.

La misión tendrá como objetivo ver si los temblores o “marsquakes” tienen un efecto similar en Marte, cuyos resultados producirán nuevos datos sobre la formación de los planetas en el Sistema Solar.

LIVE NOW: The Mars InSight lander has been sending us good vibrations! Tune in to hear the lander’s recordings of wind vibrations on the red planet, as well as what our scientists think about the #SoundsOfMars! https://t.co/kGKjo2qgeV pic.twitter.com/hYGcnvxxaC

