Muere Rachael Bland, la locutora de la BBC que antes se despidió de su audiencia

Rachel Bland, la locutora de la BBC que anunció que sólo le quedan unos días de vida, murió este 5 de septiembre por la mañana, a causa del cáncer de mama que la aquejaba desde el 2016.

La noticia fue difundida por la familia de la comunicadora por medio de su cuenta de Twitter, donde escribieron:

El tuit fue firmado por Steve Bland, esposo de Bland, y por Freddie, el hijo que ambos tuvieron hace dos años.

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u

