Multan a Javier Lozano por burlarse de la edad de AMLO

Javier Lozano Alarcón, vocero de campaña del candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, fue multado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por publicar en su cuenta personal de Twitter un spot contra Andrés Manuel López Obrador en el que cuestiona su capacidad para “manejar al país” debido a su edad.

Titulado por Lozano como “No lo dejes manejar”, la propaganda mostraba a una mujer joven persuadiendo a un hombre mayor de que no está en condiciones para manejar un automóvil, a pesar de la insistencia del hombre. “Si alguien ya no está en condiciones, quiérelo, respétalo, pero ya no lo dejes manejar el país”, era el mensaje final del video, haciendo alusión a que AMLO es el candidato presidencial de mayor edad.

El vocero de @JoseAMeadeK @JLozanoA fue criticado en redes sociales tras lanzar este video con aparente mensaje contra @lopezobrador_ :"Si alguien ya no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero no lo dejes manejar un país". ¿Qué opinas? #ProyectoPuente pic.twitter.com/ToYURD7Q75 — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) May 19, 2018

El Tribunal Electoral resolvió que esta propaganda fomenta la discriminación contra los ciudadanos de la tercera edad, ya que el mensaje es “contrario a los límites a la libertad de expresión” y “normaliza la idea de que los adultos mayores, por el solo hecho de su edad, no son capaces de hacer frente a las actividades laborales”.

La Sala Especializada consideró que la multa no era suficiente y ordenó que al vocero se le entregue un ejemplar de “Los Derechos Humanos de las Personas Mayores“, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Javier Lozano respondió a la resolución del TEPJF calificándola de “absurda” y aseguró que la impugnará.

¡Ah qué cosa más absurda! Tan estrictos con unos y tan laxos con “ya sabes quién”. Por supuesto que impugnaré esta resolución en la Sala Superior del @TEPJF_informa #NomásFaltaba https://t.co/uDI8JMUm6z — Javier Lozano (@JLozanoA) June 26, 2018

Vía Animal Político