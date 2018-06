Esta mujer, que fue fruto de una violación, se pronuncia a favor del aborto legal

En Argentina actualmente hay un debate sobre la despenalización del aborto. Se ha escuchado el punto de vista de personas que fueron fruto de un embarazo no deseado y otorgadas en adopción. De ellos, muchos señalan que si sus madres hubieran interrumpido el embarazo no estarían vivos y, por lo tanto, están en contra de descriminalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, una mujer que fue fruto de una violación y adoptada por una familia que la adoptó, está a favor del aborto legal. Su nombre es Natalia Barisani y contó su historia en redes sociales.

Hoy cuento un poco de mi historia. Hoy hace 24 años nací yo. 4 de Junio de 1994. Soy adoptada. Por cierta razón, mis padres no podían concebir”.

Barisani confiesa que la mayor parte de su infancia fue “graciosamente impecable”, hasta los 11 cuando empezó a sufrir bullying por parte de un compañero de la escuela y de una profesora.

No quería ir al colegio, me negaba completamente. Mis viejos me preguntaban qué me pasaba y lo único que podía decir llorando era ‘no sé’. A los 12 años fui a mi primer psicóloga. Quien me ayudó en el momento, pero me dio el ‘alta’ cuando no debía. Pasé por varios psicólogos desde entonces. Estuve en depresión por 8 años. Me autolesioné varias veces”.

Fue hasta la adolescencia que la joven logró la estabilidad emocional, gracias en parte a ayuda profesional.

Tuve una adolescencia complicada, perdí a mi madrina, mi abuela y mi tío. Me pegó fuerte. A los 15 años conocí a la mejor psicóloga que podía existir. Gabriela Carrea. Me salvó de muchas, de todas. He querido desaparecer, he querido morir. Lo que me mantuvo siempre en pie, fue y es mi familia”.

Ya en la edad adulta, Barsani decidió averiguar sus orígenes.

Decidí presentarme al juzgado y ver mi expediente. La jueza era madre adoptiva. Reflejó a su hija en mi, así que lo único que hizo fue reabrir una herida y no darme la información que buscaba. Solo pude suponer algo que leí de pasada”.

Finalmente su ‘progenitora’, como Barsani la llama, la contactó por Facebook.

Nací por medio de una violación. Ella tenía 18/19 años aprox. No pudo decidir sobre su cuerpo porque era “chica”, así que sus padres tomaron las riendas. Cuando la vi por primera vez, vi a una mujer quebrada. Que su forma de “cerrar” una herida era saber de mi. No creo que haya sido así, pero la alivianó bastante el saber que tenía una hermosa familia y que estaba bien”.

La mujer concluye su texto difundido en redes sociales con una reflexión.

A qué voy con todo esto? Yo nací. Tengo una vida de lujo a pesar de los obstáculos que tiene la vida. Por suerte todo salió perfectamente bien para mi. Pero atrás hay una persona que sufrió muchísimo y hay otras a su alrededor que la ligaron de rebote. No es todo tan perfecto como creen, no todos tienen la suerte que tuve yo con mi familia. Yo creo que si mi progenitora hubiese podido elegir abortarme por su bienestar, lo hubiese aceptado (aunque no sabría de ello). A mi mamá y a mi papá seguramente les iba a llegar otro bebé a quien pudieran brindarle todo el amor que me dieron y me dan”.

Y señala.

Así que con todo esto digo: EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR Y ABORTO LEGAL PARA NO MORIR. El aborto existió, existe y existirá.”

