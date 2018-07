Mujer es quemada por su pareja con agua hirviendo

En Lima, Perú, Elizabeth Torres Pérez se salvó de morir por las agresiones de su pareja Johan Rocca Martínez, quien le arrojó agua hirviendo, además de intentar quemarle en cabello con fuego.

La mujer de 41 años se encontraba durmiendo en su casa cuando fue atacada por su pareja.

He estado durmiendo cuando él me ha jaloneado y arrastrado en todo el piso. Me ha querido quemar el cabello”, declaró Torres Pérez.