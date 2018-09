Mujer cancela su boda porque los invitados no quisieron pagarla

La historia de una joven que soñaba con tener una boda al estilo Kardashian y que decidió “exigirle” a los invitados a su boda que le dieran mil 500 dólares por persona para poder pagarla, ha empezado a hacerse viral en la red.

Fue a través de una publicación en Facebook que una mujer identificada como Susan, compartió su historia diciendo que había tenido que cancelar su boda al mismo tiempo que culpaba a sus conocidos por no haberla apoyado en su sueño.

En el post les comunicaba con tristeza que la boda se había cancelado y pedía perdón por avisar con solo cuatro días de anticipación. “Les invito a que lean el por qué para que se pongan en mis zapatos”, señaló.

De acuerdo con su historia ella y su novio se habían conocido a los 14 años, se comprometieron a los 18 y tuvieron un primer hijo a los 20.

Desde entonces, habían estado ahorrando para la boda de sus sueños, sin embargo, el dinero era insuficiente. Según contaba, su celebración de ensueño costaría unos 60 mil dólares, pero ellos solo habían reunido 15 mil.

Ante el panorama, la mujer decidió pedir “como regalo”, mil 500 dólares a cada a amigo y familiar, a las damas de honor les exigió cinco mil por ‘su amistad’ y a sus suegros 3 mil dólares. En la publicación podía leerse:

“Todo lo que pedimos fue una pequeña ayuda de nuestros amigos y familiares. Fuimos CLAROS. Si no podías contribuir no estabas invitado a nuestra exclusiva boda”.

Pero la sorpresa, y el enojo, se hicieron presentes cuando a la petición de la mujer solo respondieron ocho personas que le enviaron un cheque. Incluso su dama de honor desistió por no tener el dinero suficiente y le sugirió que se apegaran a lo que tenían.

“¡¿Cómo alguien que me ofreció MILES DE MALDITOS DÓLARES me niega el dinero prometido y luego me dice que cambie mi presupuesto?!”.

La mujer relató que posteriormente pidió menos dinero, pero que no recibió nada más por lo que como último recurso, decidió recaudar fondos a través de una página de Internet. De su campaña únicamente llegaron 250 dólares.

Fue en ese momento en que su novio le sugirió una boda rápida y sencilla en Las Vegas, y ese fue el peor error, pues según se puede leer en la publicación, ella se enfureció con él (que ahora es su exnovio) y se burló diciéndole que jamás se casaría en un lugar de “alcohólicos, prostitutas y adictos a las apuestas”.

La mujer terminó su denuncia diciendo:

No obstante, antes de ser borrada de Facebook, parte de la publicación quedó en capturas de pantalla y fue difundida a través de redes sociales.

This is the best thing I've ever read. pic.twitter.com/tLQ4HEmpYA

— I write for ClickHole (@grumpstorm) August 25, 2018