Muere niño de 2 años: tomó una pistola y accidentalmente se disparó

Un niño de dos años murió este sábado después de dispararse accidentalmente en la cabeza en una casa al norte de Fresno, California, según informó la policía local.

El incidente fue reportado a la policía a las 12:48 p.m. hora local, en una casa ubicada cerca de las avenidas Churchill y Audubon en Fresno, momento en el que el teniente de la policía Rob Beck encontró al niño aún respirando.

El niño fue trasladado al hospital, pero la policía informó alrededor de las 6:00 p.m. que los médicos no pudieron evitar que perdiera la vida.

Beck informó que en la casa sólo se encontraban la novia del padre y un amigo, y que nadie más resultó herido. El mismo sábado por la noche, la policía informó que los tiros que se escucharon parecían ser “un trágico accidente”.

Detectives de la policía local atraerán el caso y a través de un comunicado precisaron: “la investigación será larga y exhaustiva en los próximos días”.

La policía investiga a quién serán aplicables los cargos criminales, y aún no ha revelado a quién le pertenecía el arma con la que el niño se disparó y tampoco se sabe cómo terminó en manos del menor.

Además, la policía dijo que esto sirve como una lección sobre la importancia de manejar con seguridad y restricciones armas de fuego.

“Se requiere que, si tienes armas de fuego en el hogar, estén bajo custodia y fuera del alcance de los niños”, dijo, Beck.

En tanto, Wendy Culterman, una de las vecinas de la casa en la que ocurrió el accidente dijo: “realmente esto me entristeció, tengo nietos y simplemente pienso: no me gustaría que esto suceda”.

Culterman también dijo que la familia se había mudado hace aproximadamente seis meses y que ocasionalmente dejaban a sus hijos solos, pero que siempre podía escucharlos jugando.