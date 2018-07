Morena también recortará privilegios en la Cámara de Diputados como parte del programa de austeridad diseñado para recortar costos.

En conferencia de prensa, Mario Delgado, diputado federal electo por el partido Movimiento Regeneración Nacional, presentó el fin de semana diez medidas para impulsar la austeridad en la Cámara de Diputados de San Lázaro.

Los cambios al presupuesto buscan eliminar la partida especial que se maneja en la cámara baja, conocida como “la de los moches” y que incluye seguros de gastos médicos mayores, entre otros privilegios.

El aún senador de la República por Morena, indicó que la austeridad republicana exige no comprar vehículos nuevos durante la próxima Legislatura y suprimir gastos como los son los vales de gasolina, los planes de telefonía celular y los vales de comida.

El presupuesto para la Cámara de Diputados contendrá un estricto esquema de austeridad, que incluya medidas como reducir el salario para respetar la regla de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, reducir los viajes y viáticos al mínimo, cancelar las partidas para seguro de gastos médicos privados, de separación individualizada, autos, vales de gasolina, comidas y contratación de despachos”.

Delgado explicó que su decálogo busca derrocar la política de anteponer el interés particular por encima del nacional, así como promover el diálogo con los partidos de oposición.

El legislador también busca minimizar la tasa de ausentismo en sesiones y reuniones de comisiones, así como reducir las dietas de los diputados.

En su decálogo, el diputado electo pidió “representar siempre al pueblo, respetar la Constitución Política y seguir los principios éticos de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

El documento también propone “apoyar las reformas necesarias para promover la llamada Cuarta Transformación del país”, así como “defender el patrimonio nacional, la soberanía y el respeto a los derechos humanos”.

Delgado también pidió a los miembros de la próxima legislatura combatir la corrupción.

Se plantea que la propuesta del senador por Morena sea considerada en el Presupuesto de Egresos del 2019.