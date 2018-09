Por morderse las uñas, a esta estudiante le detectaron cáncer y tuvieron que amputarle el pulgar

¿Qué tan común es morderse las uñas? Sin duda es un hábito molesto que afecta a millones de personas por todo el mundo, pero la gran mayoría de la gente que padece este ‘tic’ nervioso no lo lleva al extremo de Courtney Whithorn.

Esta estudiante australiana de 20 años no solo se arrancó la uña con sus dientes y se quedó con un pulgar deforme, también le detectaron un tipo inusual de cáncer de la piel. Los doctores no tuvieron otro remedio que amputarle el dedo.

Para Courtney, esta tragedia comenzó hace cuatro años, a causa de las amenazas de bullying en la preparatoria. A los 16 años de edad, la adolescente era víctima constante de acoso escolar, y para lidiar con la ansiedad de su situación, se mordía las uñas, principalmente la del pulgar.

Ni siquiera me percataba que me estaba mordiendo las uñas, simplemente sucedía. En cierto modo, perdí la sensación porque lo hacía con frecuencia. Ni siquiera me di cuenta de que me había comido la uña del pulgar hasta que vi cuánta sangre tenía en la mano.