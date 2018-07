¿El PRI cambiará de nombre? Militantes priistas opinan sobre un cambio de identidad

Con la toma de posesión de Claudia Ruiz Massieu hace una semana, la nueva presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) planteó ante los integrantes de la Comisión Política Permanente la necesidad de un diagnóstico franco y autocrítico sobre el desempeño mediocre del partido en las pasadas elecciones. También convocó a una profunda reflexión sobre los cambios que se deben adoptar para tener acceso a un nuevo derrotero ideológico, aunque eso implique una refundación del partido.

¿Qué conlleva la refundación de un partido? La presidenta Ruiz Massieu dijo que no se podía descartar ningún cambio, incluso uno de nombre.

Dicha posibilidad ha divido opiniones entre los militantes priistas. En entrevista para el diario Reforma, Mariana Benítez, diputada federal, dijo que un cambio de nombre es un ingrediente necesario para la introducción de una nueva identidad partidista:

Yo coincido en que además del nombre que tenemos que cambiar, y no sólo por un cambio cosmético, sino que a partir de la reflexión profunda que se haga, de cuáles serán los principios y las causas que va encabezar el partido para conectarse nuevamente con la ciudadanía, es a partir de esos nuevos objetivos que tendrá que hacer sentido el nuevo nombre que tenga el partido.

Del otro lado del debate, hay militantes que argumentan que un cambio de nombre no es necesario si se trata de una mera modificación estética. Lo que viene primero, es un análisis desde la raíz. Tal es la opinión del diputado federal Ricardo Ramírez Nieto:

No veo necesario cambiar de siglas, pero sí es necesario revisar los estatutos, una verdadera reestructura y crear una nueva imagen porque de nada sirve cambiar de nombre si van a seguir siendo los mismos personajes los que toman decisiones. Me gustaría que se retomara la consulta a la base, que se retomaran los principios básicos del partido por los cuales fue fundado.

Su compañera en la Legislatura, la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, compartió su opinión:

Para mí no tiene mayor significado que el PRI cambie de nombre, de nada sirve que se llame de otro modo si no cambiamos. En Baja California, hay un priismo que ya está haciendo hasta un plan de cómo ser oposición responsable y construir una oposición responsable será una tarea de cada casa. La labor del PRI nacional debe ser ver la diferencia de cada uno de sus hijos, o de cada Estado, los priistas de Baja California, los de Sonora, los de Tamaulipas, tienen particularidades y no son una mesa plana.