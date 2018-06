Mikel Arriola se compromete a crear escuelas de tiempo completo y con comedor

En un evento con alrededor de 500 vecinos de la colonia Cautepec en la delegación Gustavo A. Madero, el candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de CDMX, Mikel Arriola, se comprometió a mejorar la infraestructura de las escuelas, volviéndolas de tiempo completo y con comedor, esto a través de la incorporación al programa federal Escuelas al cien.

“Vengo a ofrecer para los niños un beneficio que ayudará mucho también a las madres trabajadoras, que consiste en que todas las escuelas tengan dos comidas al día, una en la mañana y otra en la tarde con el fin de que no haya un solo alumno que no aprenda por no comer, ese es un tema central en esta ciudad”, apuntó el candidato priista.

Además de educación, el abanderado priista tocó el tema de salud en la delegación, al respecto señaló que dará consultas en clínicas familiares a todos los habitantes de la Gustavo A. Madero y, aseguró, que de ser necesario harán uso de dos unidades médicas móviles, las cuales cuentan con dos consultorios cada una.

Asimismo, Arriola dijo que para surtir los medicamentos necesarios hará uso de recetas electrónicas, la cual se puede volver un vale para intercambiar por medicamentos, con eso, precisó, se evitara el desabasto de medicinas.

En ese sentido, Mikel Arriola señaló que su propuesta apunta a construir una ciudad con mejores servicios, que incluya policía mejor capacitada, transparencia en el uso de recursos y movilidad eficiente.

“Sí se puede tener transparencia en el uso de los recursos públicos, tener una mejor policía en el muy corto plazo, pero lo único que tenemos que hacer es de aquí al primero de julio trabajar el doble, sin descanso para promover el voto a mi favor”, dijo al respecto Arriola.

Finalmente, el abanderado tricolor invitó a la ciudadanía a sumarse a su proyecto, ya que dijo, es el único en estos momentos que es capaz de vencer a Claudia Sheinbaum y a Morena.