Esta niña de 13 años lidera una exitosa empresa de bebidas

Mikaila Ulmer tiene una vida “complicada” por delante: a sus 13 años es directora ejecutiva de una prestigiosa empresa de bebidas que vende limonadas por todo Estados Unidos, pero también, tiene que ir a la escuela y con las matemáticas no le ha ido nada bien.

¿La razón? Tiene un negocio del cual tiene que hacerse cargo de tiempo completo; por lo que cada vez más, se ha dado cuenta que tiene que pasar algo de tiempo dedicado a la escuela.

Pero el rápido ascenso de su empresa llamada “Me & The Bees Lemonade” la ha llevado a ir un día a la escuela, y al siguiente a impartir una conferencia sobre emprendimiento.

“No es lo más fácil, eso es seguro”, asegura la adolescente que inició el negocio desde que tenía cuatro años. En entrevista con BBC Mundo, la joven emprendedora cuenta que en ocasiones, pierde clases para dar una entrevista o para viajar y llegar a un programa de televisión.

Mikaila es una de las empresarias más jóvenes de Estados Unidos, y es dueña de su compañía. Su historia se remonta a 2009 cuando empezó a vender limonada afuera de su casa con una receta de su bisabuela de los años cuarenta.

La receta, especial y preparada con miel, la llevó a recibir dos picaduras de abejas, pero en vez de salir corriendo, la niña fue motivada por sus padres para tratar de comprender el rol que estos insectos juegan en la polinización y en los ecosistemas.

Eso la inspiró a donar parte de sus ventas a organizaciones que protegen a las abejas. Y así, en poco tiempo, su empresa comenzó a vender en un pizzería del barrio, en donde 10% de sus ganancias, eran donadas a la conservación de estos insectos.

Conforme el negocio avanzaba, sus padres asumieron un papel más activo en el mismo, por lo que surgió una pregunta obvia: ¿quién estaba al mando del proyecto?

“Yo hacia todo sola al inicio. A medida que el negocio empezó a crecer tuve que reconocer que no podía hacerlo sola. Ahí fue cuando le pregunté a mis padres cómo conseguir un logo, un fabricante, y distribuir en más tiendas”, relata.

Gracias a que sus padres tienen estudios superiores de negocios, esto la ha ayudado a salir adelante. D’Andra, su madre, está especializada en marketing y ventas, mientras que su padre, Theo, trabaja en el área de operaciones. Para Mikaila todo se trata de hacer el trabajo en equipo.

“Hemos considerado compartir la dirección ejecutiva porque yo tomo ciertas decisiones que mis padres no tomarían, y ellos toman otras que yo no habría tomado. Soy joven… no sé todo, entonces definitivamente considero sus consejos y opiniones”, afirma.