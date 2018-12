Madres con tres hijos son las que más se estresan, según encuesta

Las madres de tres tienen más estrés que las de uno, dos, cuatro o más hijos, de acuerdo con una encuesta realizada a 7,164 mujeres en Estados Unidos.

Con uno, dos o tres hijos, las mujeres dudan de sus habilidades para la crianza; es hasta el cuarto hijo cuando “simplemente no hay suficiente espacio en tu cabeza para el perfeccionismo”, explicó la psiquiatra Janet Taylor.

El testimonio de una madre de Meryland pone las cosas en perspectiva.

“Pasar de uno a dos [hijos] fue pan comido. De dos a tres, todo se pone de cabeza. Sentí que no daba el ancho… Tan solo cruzar la calle y no poder sujetar las manos de mis tres hijos me pareció tremendamente estresante”, dijo la madre estadounidense.