Madre de joven linchado en Puebla fue testigo de los hechos por Facebook Live

La madre de Ricardo Flores Rodríguez, linchado en Acatlán de Osorio, Puebla, vio cómo quemaron vivo a su hijo en una transmisión de Facebook Live.

Las autoridades locales de San Vicente Boquerón rescataron a dos hombres que estaban siendo agredidos por una multitud, acusados del supuesto intento de robar a unos niños. Los trasladaron hasta un penal, ubicado en Acatlán de Osorio. Al lugar, arribó un grupo de pobladores a exigir que se los entregaran.

La policía se negó a ello y los pobladores tocaron las campanas para convocar a más personas. Se juntaron alrededor de 150 personas, que rompieron las puertas y entraron al recinto por los supuestos robachicos. Sacaron a los dos hombres a golpes y empujones. Al llegar al exterior, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego.

Muchas personas que esperaban afuera registraron las muertes con sus celulares, entre vítores y aplausos de celebración. En decenas de videos quedó registrada la agonía de los dos hombres consumidos por las llamas.

Gracias a ese afán de conservar un recuerdo del acontecimiento, la madre del hombre más joven pudo ver en tiempo real cómo a su hijo torturado hasta la muerte y pidió piedad en los comentarios a la transmisión de Facebook Live:

No sean ingratos. Él es mi hijo, no le hagan daño por favor, él no es ningún secuestrador, él es de Tianguistengo junto con su tío, ingratos porque quemaron su camioneta si ellos no son secuestradores, soy madre siéntense corazón por favor. Él es mi hijo no le hagan daño por favor, son de Tianguistengo”.