Madre dio a luz durante vuelo; su hijo lleva ahora el nombre de la aerolínea

En ocasiones, aunque se tengan programada la fecha para el alumbramiento, el bebé se adelanta. Tal fue el caso de una pasajera de una aerolínea rusa, quien dio a luz en pleno vuelo.

Todo comenzó cuando una mujer se quejó de fuertes dolores, según comentó a medios locales la azafata Tatiana Yúrieva, quién trabaja en el trayecto de Osh, Kirguistán a Ekaterimburgo, Rusia.

La situación si bien no fue de riesgo, sí alertó a la tripulación.

Para fortuna de la próxima madre, Yúrieva cuenta con cierta experiencia médica.

“Por tener más experiencia, me ocupé yo de ayudar al parto, pero toda la tripulación me asistió, por no hablar de los pasajeros que me ofrecieron su ayuda”.