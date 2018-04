Los 7 mejores momentos del Jalisco Talent Land 2018

Más de 33 mil asistentes, 14 países invitados, 800 competidores, 6 tierras temáticas y 1,500 horas de contenido, son sólo algunos números que representan lo que fue el Jalisco Talent Land 2018.

Pero más allá de las cifras, durante los cinco días que duró el evento fuimos testigos del talento que hay en México y de momentos que hicieron de esta primera edición del Jalisco Talent Land, un evento memorable.

1. RoboMath Challenge

Un torneo de robótica que reunió a 971 niños y jóvenes de educación básica, media y media superior de todo el país. El torneo no sólo destacó por la creatividad, imaginación y talento de los más pequeños, también porque fue sede de un nuevo récord Guinness con la clase de robótica más grande de todo el mundo. “Lo importante es el cambio que estamos dando en la generación de conocimiento. Que los niños puedan ver los resultados aquí mismo”, comentó el titular de la secretaría de Educación de Jalisco, Francisco Ayón López.

2. Julioprofe

Julioprofe es un profesor colombiano que enseña matemáticas y física a alumnos de todo el mundo a través de un canal de YouTube. ¿Qué tiene de extraordinario? Su canal cuenta con más de un millón 800 mil suscriptores. En el 2014 el Banco Interamericano de Desarrollo nombró su proyecto como una de las 10 innovaciones educativas de mayor impacto en América Latina. No sólo su conferencia magistral y su workshop fueron impresionantes, ver a los niños y jóvenes a su alrededor demuestra un paso evolutivo en la enseñanza de las matemáticas y nos demuestra que Julio ha hecho muy bien su trabajo.

3. Beakman

Hablar de Beakman es hablar de un mito generacional. Aunque no es la primera vez que viene a México, tenerlo entre los invitados del Jalisco Talent Land le dio una categoría distinta al evento. Lo más sorprendente fue la cantidad de agradecimientos por parte del público para Paul Zaloom, nombre real del actor que interpreta al personaje, quien insistió, durante la rueda de prensa, en lo mucho que le sorprendía ver que fuese tan famoso en México y Latinoamérica.

4. Simone Giertz

Cuando “The Queen of shitty robots” tomó el foro principal todo fueron risas, diversión y, sobre todo, admiración. Física de profesión, Simone Giertz es famosa por crear robots que buscan mejorar las tareas de la vida cotidiana, aunque muchas veces sus creaciones suelen ser fallidas. Sobre eso habló Giertz y su manera poco convencional que acercarse a la ciencia y a la tecnología, destacando que los sistemas de educación tradicionales no se enfocan en desarrollar ideas. “La forma en que aprendía era porque tenía una idea que realmente me gustaba, y buscaba las herramientas que me ayudarán a aprender cómo hacer eso realidad”, dijo durante su presentación.

5. La robot Sophia

“No he estado aquí lo suficiente, ojalá pudiera quedarme más tiempo. Sé que [México] es un gran país con gente agradable y sorprendente comida, cultura y tradiciones”, confesó Sophia, la primer robot del mundo en obtener una ciudadanía en el Jalisco Talent Land 2018. Aunque breve, pudimos ver su funcionamiento y sus gesticulaciones que sorprendieron a más de uno. Como parte de la presentación, el gobernador de Jalisco – Aristóteles Sandoval Díaz–, le concedió al androide el nombramiento de “Ciudadana distinguida de Jalisco”.

6. Kevin Mitnick

Mitnick no necesita presentación, pero sólo diremos que durante los años noventa fue uno de los cibercriminales más buscados por el FBI por hackear más de 40 corporaciones por pura diversión. Ahora es un prestigiado asesor de seguridad que colabora con varios gobiernos de todo el mundo. “Que me llamen hacker, es como decir que Pablo Escobar se hubiese vuelto un farmacéutico”, dijo Mitnick durante su conferencia.

7. Talento joven

Lo más impresionante: el talento joven. Durante los eventos del Talent Land se dieron mas de 200 millones de pesos para retos y premios, con el apoyo de distintas instituciones y la participación de la Universidad de Guadalajara. Una red de blockchain que traza la ruta de los impuestos de los contribuyentes y una aplicación que verifica de manera automática el contenido de un sitio de noticias para detectar si se trata de fake news, fueron los proyectos que resultaron vencedores del Hackathon Telent; mientras que la Universidad de Guadalajara lanzó su propio desafío del cual, los 12 ganadores resultantes, viajarán al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. Una prueba de todo el talento joven que hay México y de la importancia de tener una vitrina del tamaño y relevancia como lo es el Jalisco Talent Land.