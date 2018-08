Leonard Bernstein: Cinco momentos clave en la carrera del director de orquesta

El 25 de agosto de 1918 nació el compositor, pianista y director de orquesta Leonard Bernstein, homenajeado en el doodle de google. El crítico Donal Henahan lo consideró como “uno de los músicos más prodigiosos, talentosos y exitosos en la historia de Estados Unidos”. Es, quizá, el primer director norteamericano en recibir la aclamación internacional.

Saltó a la fama por dirigir a la Orquesta Filarmónica de Nueva York desde 1958 y por sus composiciones para los musicales West Side Story, Peter Pan, Wonderful Town y On the Town; la película Nido de Ratas (On the Waterfront en inglés) (1954) y la opereta Candide.

Bernstein fue el primer director en dar lecciones de música para la televisión, actividad que realizó desde 1954 hasta el día de su muerte, el 14 de octubre de 1990.

En la década de los sesenta del siglo pasado, mientras el rock se escuchaba en las radios de los jóvenes, Bernstein contagió al mundo su gusto por la música de Gustav Mahler cuando grabó sus sinfonías completas.

Como compositor abarcó múltiples estilo, desde la música sinfónica y de orquesta hasta bandas sonoras para películas; opera, teatro y piezas para piano.

A continuación se presentan cinco momentos claves en la carrera de Leonard Bernstein.

El Concierto de Celebración en Berlin

Dirigido por Leonard Bernstein, fue un recital histórico para festejar la caída del Muro de Berlín; se llevó cabo en la Navidad de 1989. Los ejecutantes que conformaron la orquesta fue un reparto internacional que provenían de países a ambos lados del Muro. Se interpretó la Novena Sinfonía de Beethoven.

Tres coros participaron en el concierto: el Coro de la Radio de de Baviera, originario de lo que entonces era Berlín del Este; la Orquesta Filarmónica de Niños de Dresden y un cuarteto conformado por la soprano June Anderson, la mezzosoprano Sarah Walker, el tenor Klaus König; y Jan-Hendrik Rootering.

Con respecto a este concierto, el crítico Klaus Geitel escribe:

“Él (Leonard Bernstein) era la pasión encarnada, la personificación del entusiasmo y dedicación musical. Beethoven señaló hace mucho tiempo que la música transmite mensajes mentales en términos sensuales. Bernstein nos dio una imagen vívida de este proceso”, dice Geitel.

La Novena Sinfonía interpretada en el concierto se inspiró en el poema del siglo XVIII ‘Oda a la Alegría’ de Shiller; en lugar de cantarse “freude” (alegría) cantan “freiheit” (libertad) para reflejar el momento político y social de Alemania y el resto del mundo.

Los Conciertos para Jóvenes

Las pasión por la música que tenían Bernstein también la transmitió a través de generosas muestras didácticas. Los conciertos dirigidos a los jóvenes tenían el fin de acercar a los niños a la música.

Durante estos programas de blanco y negro, el compositor desarrollaba con elocuencia sus planteamientos acerca de la música.

El primer concierto para la televisión lo transmitió la CBS el 18 de enero de 1958 y se realizó en el Carnegie Hall, en Nueva York. En las imágenes se observa a la audiencia de niños curiosos, quienes escuchan lo mismo la música ejecutada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York que las observaciones de Leonard Bernstein.

Al inicio, el director y la orquesta tienen el tino de llamar la atención de los jóvenes tocando lo que en ese entonces era tema del programa de El Llanero Solitario, en realidad es la Obertura ‘Guillermo Tell’, de Gioachino Rossini. El objetivo de Bernstein es mostrar que la música no está ligada a ninguna historia y que, contrario a lo que suele decir la gente, la música no trata sobre algo, no tiene significado.

En otra emisión del programa, el músico estadounidense explica qué es una melodía. El experto demuestra que la definición es más abierta de lo que parece.

El también compositor dirigió y condujo 53 emisiones de este programa, transmitido a más de 40 países.

El enfado contra Carreras

Después que el musical West Side Story fuera un éxito para Broadway en 1957, Hollywood hizo su versión cinematográfica en 1961. La adaptación tuvo algunos cambios, sin embargo dos elementos permanecieron: la trama shakesperiana y las composiciones de Bernstein.

La realización del musical llevado al cine quedó grabada en el documental Making of West Side Story (1984), donde se puede observar un clásico y controversial momento: el enojo de Leonard Bernstein con el tenor José Carreras. Desde la prespectiva del director de música, Carreras falla estrepitosamente varias veces en su interpretación de ‘María’ del propio Bernstein.

‘Rhapsody in Blue’

El también pianista George Gershwin compuso ‘Rhapsody in Blue’ en 1924. Se trata de una obra que combina elementos de música clásica y del Jazz.

En el año de 1976, Leonard Bernstein dirigió a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la cual interpreta ‘Rhapsody in Blue’ en el Royal Albert Hall. Bernstein toca el piano.

Al recuerdo de su esposa

La Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera interpreta el Requiem de Mozart, con la dirección de Leonard Bernstein. La interpretación de 1988, calificada por algunos críticos como muy personal de parte de Bernstein, fue dedicada a la memoria de su esposa difunta, la actriz Felicia Cohn Montealegre.

En particular, llamó la atención de la crítica la pieza ‘Lacrimosa Dies Illa’ por su lento tempo que resulta cautivador. El último gesto musical de parte de Bernstein.

