Recuerdo de Lady Di, más vivo que nunca a 21 años de su muerte

Este 31 de agosto se cumplen 21 años de la muerte de Diana Spencer, princesa de Gales, y su compañero sentimental, el millonario egipcio Dodi Al-Fayed, en París, Francia, cuando el vehículo en el que viajaban chocó contra una columna de un túnel, mientras escapaban de unos fotógrafos que los perseguían.

Veintiún años han transcurrido desde el fatal accidente en el Mercedes Benz negro S280 perseguido por los paparazzis.

A su bordo del vehículo viajaban Lady Di, de 36 años de edad, y su novio, el magnate egipcio, de 42 años.

Ambos iban con su guardaespaldas, Trevor Rees-Jones, y su chofer, Henri Paul.

Paul, un alcohólico en tratamiento contra la depresión, chocó contra el pilar número 13 del túnel bajo el Puente del Alma, que mira desde la orilla derecha del río Sena a la Torre Eiffel.



El chofer murió en el acto, al igual que Dodi Al Fayed.

La princesa de Gales falleció unas cuatro horas después del siniestro en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière de una hemorragia pulmonar.

El único sobreviviente, Rees-Jones, asegura no recordar nada de lo sucedido.

El bombero rescatista, Xavier Gourmelon, que le prestó ayuda a Lady Di tras el accidente, aportó el siguiente relato:

La princesa me miró y me dijo agitada: ‘Dios mío, ¡qué pasó?’. Traté de tranquilizarla, le pedí que guardara la calma, le aseguré que nos ocuparíamos de ella. Instantes después recayó en coma y ya no despertó”.