La venta de bebés en el mercado negro

La compra y venta de bebés en el mercado negro ha aumentado gracias al Internet, lugar donde se pueden hallar anuncios promocionando a bebés recién nacidos por raza, tamaño y sexo.

El delegado estatal de la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos, Victor Arturo Gutiérrez, dice que el costo de un bebé es elevado debido a que se ofrecen a parajes que desean adoptar pero que no están dispuestos a esperar los trámites que se tienen que realizar y de manera ilegal resulta más rápido y “efectivo”.

Victor menciona que hay personas que pagan hasta dos millones de pesos por un bebé; es de los mercados más caros junto con el de órganos.

La vida de las mujeres embarazadas es la que se encuentra en mayor riesgo por la gente que se dedica a vender ilegalmente. Esta semana, en Tamaulipas y Veracruz, se dio a conocer que murieron dos mujeres después de sacarles de su vientre a sus hijos; en uno de los casos el bebé sobrevivió, aunque sigue sin confirmarse si era para venta o no.

Victor Arturo Gutiérrez dijo que las mujeres más propensas ser víctimas, suelen ser mujeres analfabetas o de escasos recursos. Primero el vendedor se hace su “amigo” y después le ofrecen artículos que necesitan para su etapa de madres.

El delegado le informa a las mujeres que no salgan solas a la calle en las últimas etapas del embarazo y no que no acepten cualquier solicitud de amistad en Facebook.