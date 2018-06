La gente es cada vez menos inteligente: estudio

Un estudio reciente muestra que a partir de la década de 1970 los puntajes en pruebas de coeficiente intelectual han estado disminuyendo de forma abrupta, con lo que los seres humanos podría ser cada vez menos inteligentes.

El efecto Flynn, llamado así por el trabajo del investigador especialista en inteligencia James Flynn, provocó rápidos aumentos en el coeficiente intelectual a una tasa de aproximadamente 3 puntos por década en el siglo XX, pero el nuevo estudio sugiere que los días en que la gente era más inteligente han terminado.

Mediante el análisis de unos 730 mil resultados de pruebas de IQ realizado por investigadores del Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch en Noruega, los científicos revelaron que el llamado efecto Flynn alcanzó su pico para las personas nacidas a mediados de la década de 1970, y que ha disminuido de forma significativa desde entonces.

Los resultados de la investigación se publican en páginas de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Esta es la evidencia más convincente de una reversión del efecto Flynn”, explicó Stuart Richie, psicólogo de la Universidad de Edimburgo, quien no participó en el estudio. “Si asumimos que el modelo es correcto, los resultados son impresionantes y bastante preocupantes”.

Los investigadores obtuvieron sus datos de los puntajes de la prueba de coeficiente intelectual de hombres noruegos de 18 a 19 años que tomaron el test como parte de su servicio militar obligatorio nacional.

Entre 1970 y 2009, tres décadas de estos jóvenes nacidos entre 1962 y 1991 fueron reclutados, lo que resultó en las más de 730 mil pruebas analizadas.

Los resultados mostraron que se produjo un punto de inflexión para el efecto Flynn para las generaciones posteriores a 1975, con una disminución de hasta 7 puntos en el coeficiente intelectual de cada generación.

No es la primera vez que los científicos observan este tipo de retraso. La investigación del propio Flynn que analizó coeficientes de inteligencia de adolescentes británicos hace casi una década mostró una caída similar en los puntajes de las pruebas.

“Parece ser que hay algo malo entre los adolescentes británicos”, le decía Flynn al diario inglés The Telegraph en aquel momento. “Si bien hemos enriquecido el entorno cognitivo de los niños antes de la adolescencia, el entorno cognitivo de los adolescentes no se ha enriquecido”, lamentaba.

El estudio sugiere que los cambios en el estilo de vida podrían ser los que están detrás de la caída de puntajes en el coeficiente intelectual. Probablemente se deba, apuntan, a la forma en la que los niños son educados, criados y las cosas en las que invierten cada vez más su tiempo como los juegos en los que participan o los libros que leen.

La otra posibilidad que el estudio señala es que las pruebas de coeficiente intelectual no se han adaptado para cuantificar con precisión una estimación de la inteligencia de la gente moderna, con lo que se favorecen formas de razonamiento enseñadas que pueden no estar relacionadas con la educación actual o el estilo de vida de los jóvenes de hoy.

Por otra parte, según explica Ole Roberg al diario The Times “los investigadores de la inteligencia hacen una distinción entre lo que llaman inteligencia fluida y cristalizada. Esta última es algo en lo que te han enseñado y entrenado, y la inteligencia fluida es tu habilidad para ver nuevos patrones y usar la lógica para resolver problemas novedosos”.

La implicación, señalan, es que las pruebas de coeficiente intelectual no se concentran en inteligencias fluidas. Así que de alguna manera, los hallazgos de la nueva investigación no podrán ser confirmados en tanto los especialistas no logren explotar su “inteligencia fluida”.