Kurt Cobain y su lucha contra la homofobia y el machismo

Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967 y murió un 5 de abril en Seattle, Estados Unidos con tan solo 27 años de edad. Fue conocido por ser el líder y principal compositor de la banda de grunge llamada Nirvana, que alcanzó la fama mundial después de su segundo disco Nevermind y el estallido de su tema “Smell like teen spirit”. Pero una faceta poco conocida de la banda y, principalmente, de Kurt Cobain es su lucha contra el machismo.

Cobain vs. el machismo

Cobain desde chico, tuvo problemas para relacionarse con los otros hombres, es por eso que muchas de sus amistades en la infancia fueron mujeres. Ahí se dio cuenta de dos cosas: la dinámica tóxica con la que educan a los hombres y las injusticias que sufren las mujeres.

Él mismo habría dicho:

“ Siempre he tenido un problema con lo que se entiende generalmente como macho, siempre han sido una amenaza para mí”

En entrevista con PBS dijo:

“Como no pude encontrar amigos hombres, amigos hombres con los que me sintiera compatible, terminé pasando el tiempo con muchas chicas. Siempre sentí que no eran tratadas con respeto. Sobre todo porque las mujeres están totalmente oprimidas”

Incluso, en “Territorial Pissing”, una de las canciones de Nevermind, escribió:

“Nunca he conocido a un hombre inteligente, y si lo era, era una mujer”

Cobain estaba muy decepcionado con el comportamiento masculino, pues los hombres que conocía competían entre ellos, humillaban, trataban a los demás como objetos, insultaban a los que no eran como ellos. En esa época si no eras muy macho y jugabas en el equipo de futbol americano te decían gay… es por eso que el músico pintó en la calle:

“Dios es gay”

“El sexo gay es lo mejor”

Y otros dichos por los que lo detuvieron… lo hizo como una protesta contra la cultura machista y homofóbica en la que vivía.

Cobain también solía desafiar los roles de género y lo hacía buscando un aspecto andrógino. De hecho, en el videoclip de “In Bloom” toda su banda se vistió de mujer. Incluso, Cobain fue a entrevistas vestido como mujer:

“Poniéndome un vestido demuestro que puedo ser tan femenino como yo quiera”

El heterosexual que odiaba la homofobia

Una de las citas más interesantes de Cobain es:

“Me encantaría ser gay sólo para joder a los homofóbicos”

Cobain no era gay, de hecho, se casó y tuvo una hija. Pero muchos de sus amigos eran gay, incluso uno de sus mejores amigos de la adolescencia, a quien su madre no lo dejaba ver ya que ella era homofóbica.

Años después pondría en su album In Utero:

“Si eres racista, sexista u homofóbico o básicamente un imbécil no quiero que compres nuestro disco. No me importa si te gusto, yo te odio”

Era en serio, muchas veces expresó que no soportaba la idea de que los machistas y homofóbicos fueran a sus conciertos y se la pasaran bien, así que pedía que mejor no asistieran.

Cobain vs las violaciones

Otro tema que no toleraba Cobain era el de las violaciones. En un statemet hecho para NME explicó que el problema en nuestra cultura es que se les enseñara a las mujeres a defenderse pero no se les enseñara a los hombres a no ser violadores (ni sexistas ni machistas).

Expresó también que cuando se enteró que una chica había sido violada en una de sus presentaciones, no podía pensar que ese tipo de gente podría estar en su audiencia.

La noticia lo dejó tan marcado que escribió en Incesticide:

“Si alguno de ustedes, de alguna manera, odia a los homosexuales, a la gente de diferente color o a las mujeres, por favor, háganos un favor: déjenos en paz, No vengan a nuestros shows y no compren nuestros discos”

Más clara no podría haber dejado su postura al respecto.

