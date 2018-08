Juan Gabriel sigue en nuestra mente a dos años de su partida

El 28 de agosto de 2016 falleció Alberto Aguilera Valadez, mundialmente conocido como Juan Gabriel, a los 66 años de edad, en Santa Mónica, California, Estados Unidos, mientras desarrollaba su gira “México es todo”.

Juan Gabriel, músico, compositor y productor murió la tarde de un domingo, cuando en México se celebraba el Día del Adulto Mayor.

Todos nos sabemos las canciones de Juan Gabriel; amenizan nuestras fiestas, amortiguan el dolor tras una ruptura sentimental, afloran los sentimientos, nos acompañan en las buenas y en las malas.

De entre sus más grandes éxitos destacan:

Querida, Así fue, Te lo pido por favor, Se me olvidó otra vez, Amor Eterno, El noa noa, Siempre en mi mente, Abrázame muy fuerte, Querida, ¿Por qué me haces llorar?, Hasta que te conocí, Se me olvidó otra vez, entre muchas otras más. ¿Cuántas te sabes?

Tras la muerte de “El Divo de Juárez”, como también era conocido, sus discos y sus canciones volvieron a repuntar y se hicieron virales, entre chicos y grandes.

“El Divo de Juárez” realizo diversos duetos con artistas de la talla de Rocío Durcal, fallecida en 2006, Isabel Pantoja, Juanes, Paty Cantú, Natalia Lafourcade y Marc Anthony, entre muchos más.

A dos años de su muerte, se le rendirá un homenaje en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México; habrá una misa, programada a las 11:00 horas, misma que precederá el arranque del espectáculo musical a las 12:00 del día.

Estrella de Juan Gabriel en el Paseo de la Fama. (AP, archivo)

El Testamento

La muerte de Juan Gabriel trajo consigo una disputa por sus bienes, situación que a dos años del deceso continúa.

Juan Gabriel sólo dejó un testamento y no existe otro que pretenda darse a conocer este 28 de agosto, aseguró el albacea, Guillermo Pous.

La voluntad de don Alberto es la que debe prevalecer, independientemente de a quién le guste o no que haya dejado tal o cual cosa. Lo que llama la atención es que los otros tres hijos de Juan Gabriel no se han peleado ni reclamado absolutamente nada porque respetan a cabalidad la decisión de su papá”, indicó Guillermo Pous.

Pous subrayó que personas que no han acreditado tener legalmente ninguna clase de vínculos con Juan Gabriel son las que pretenden acceder a esta herencia bajo toda clase de bullicios y demandas.

Del inventario de bienes del autor de temas como “Amor eterno” y “No tengo dinero”, mencionó que cada vez hallan más información, por lo que se actualiza.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016. (AP, archivo)

La cantidad a la que ascienden los bienes no se puede dar a conocer.

Guillermo Pous consideró que si el artista viviera se encontraría decepcionado por la manera en que han tenido ganas de acceder a todo eso, molestando a sus hijos y con habladurías. “Me parece absolutamente lamentable”.

Una vez que concluya el proceso legal, informó, continuarán los preparativos con la disquera para dar a conocer el tercer álbum de dúos, que Juan Gabriel dejó pendiente.

También, existen planes de continuar la segunda temporada de la bioserie en su honor, que estará basada en entrevistas que se le hicieron al cantautor y textos que él mismo dejó, así como información recabada por Iván Aguilera en los dos últimos años.

Tributo a Juan Gabriel

Para rendir tributo a sus creaciones artísticas, Cristian Castro lanzó su nuevo álbum titulado “Mi tributo a Juan Gabriel”.

El intérprete estrenó el primer sencillo He venido a pedirte perdón, acompañado de un videoclip retro de la etapa de la música disco de mediados de los años 70, en las discotecas.



La producción cuenta con 12 temas y un medley, entre los que sobresalen clásicos como Siempre en Mi Mente, Adiós Amor, Te Vas, Yo No Nací para Amar, Abrázame Muy fuerte y Te Sigo Amando, entre otros.

Cristian Castro aseguró que gracias a su abuela quiere tanto a Juan Gabriel, “es el compositor y cantante que más nos une y conmueve. Él significa los días más felices de mi vida junto a ella”.

Gustavo Farías, director y realizador musical del álbum dijo que el disco fue hecho con los tonos originales de Juan Gabriel y que no se hubiera atrevido a hacer un tributo al autor más prolífico de la historia musical mexicana, si no hubiera tenido un artista con el rango de voz que se requiere.

Con información de Noticieros Televisa y Notimex.

RMT