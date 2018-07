Joven vendedor de café devuelve dinero y se hace viral

Un joven vendedor de café y pan a las afueras de la estación del Metro Ermita, en Ciudad de México, se hizo viral en redes sociales por su honrada acción: devolver un monedero a la clienta que lo olvidó un día antes.

Karina Haro relató su experiencia a través de una publicación en su cuenta de Facebook en la que se podía leer:

“Este muchacho vende afuera del metro Ermita, ayer se me olvidó mi monedero con más de 1000 pesos me lo guardó y hoy a primera hora me lo devolvió y no faltaba un solo centavo! (sic.)”, escribió.