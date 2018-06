El mensaje de apoyo que la joven rusa humillada por hincha le envió a Argentina

Hace una semana, la nación de la Argentina quedó indignada cuando Néstor Fernando Penovi, uno de sus connacionales, humilló en redes sociales a una joven rusa de 15 años de edad, al pedirle que repitiera frases vulgares en español.

Aunque no fue deportado, el señor Penovi regresó a su país una vez que fue expulsado del Mundial al ser despojado de su Fan ID, credencial necesaria para ingresar a los estadios. También tuvo que emitir una disculpa pública ante los medios argentinos:

Pido disculpas por haberme burlado de la chica. Pido disculpas al pueblo argentino, al ruso, a todos. A mis amigos, a mi barrio, a mis hijos, a la mujer de mis hijos. Es algo que me avergüenza. No soy así, tengo 47 años y soy una persona de bien.

¿Pero qué fue de la adolescente que tuvo la mala suerte de toparse a este sujeto?

Su nombre es Katherina, pero en lugar de albergar una opinión negativa de todos los aficionados argentinos tras lo ocurrido, en realidad no exhibe nada de rencor al escribir “yo no juzgo a un país por una mala persona.”

A través de Instagram, y con la ayuda de una herramienta de traducción, la joven publicó el siguiente mensaje de apoyo para la nación del Cono Sur:

Argentina, te quiero. Lo que ocurrió, por supuesto, no fue bueno, pero yo no juzgo a un país por una mala persona. Ustedes son tan amables, me alegra mucho recibir sus mensajes, gracias. Y por favor, no pierdan la fe en su selección. Argentina tiene la oportunidad para seguir en la Copa del Mundo. Voy a apoyar a Argentina tanto como Rusia.