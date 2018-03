Joven presenta examen para la universidad con su bebé en brazos y la foto da la vuelta al mundo

Luego de muchos esfuerzos y sacrificios, una joven madre, sentada en el suelo y con su bebé en el regazo, presentó el examen de ingreso a la universidad rodeada de estudiantes sentados en sus pupitres.

Lee también:

El volcán más grande de Europa se desliza al mar Mediterráneo

Esta poderosa foto se tomó en Afganistán, donde todavía hay muchas mujeres analfabetas. Se viralizó pues mostraba a una joven madre esforzándose por seguir con sus estudios.

La joven en cuestión se llama Jahantab Ahmadi y dijo:

joven-madre-bebe-examen-universidad-afganistan

Lo más llamativo es el contraste entre ella sentada en el suelo, y los demás estudiantes sentados en los pupitres perfectamente alineados. Todos estaban presentando el examen para entrar a la universidad Nasir Khusraw que se ubica en el centro de su país.

Ella viene de un pequeño pueblo de la provincia de Daikundi, donde viven del cultivo del trigo, el maíz y las papas. Pero ella quiere trabajar fuera de casa:

Para poder presentarse al examen tuvo que caminar dos horas por las montañas para tomar el transporte público y tras 9 horas de carreteras en mal estado, llegó a la capital de la provincia: Nili.

Al principio, intentó tomar la prueba sentada en el pupitre, pero a su bebé le dolía el oído y no paraba de llorar. Para calmarla y no molestar a sus compañeros, se tuvo que sentar en el suelo:

Un profesor de la universidad inmortalizó el momento. La foto pronto se viralizó en las redes sociales:

“Mis amigos en el pueblo me dijeron: ‘Te fotografiaron’ y yo dije ‘¿cómo pude no haberme dado cuenta de que me estaban tomando una foto?’ Y ellos me respondieron: ‘Estabas concentrada en tu examen’”