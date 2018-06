Joven oaxaqueño se gradúa como doctor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts

Ricardo Pedro Pablo, Premio Nacional de la Juventud 2017, de raíces chinantecas de la región de la Cuenca, norte de Oaxaca, se gradúo como Doctor en la especialidad de la Fisicoquímica, en el Instituto Tecnológico de Massachisetts (MIT).

Ricardo Pedro, llegó a estudiar el doctorado en el 2012 y se gradúo en mayo de este año. Planea estudiar un postdoctorado en la misma universidad .

Antes de comenzar el postdoctorado, Ricardo realizará investigaciones en el laboratorio del MIT.

Ricardo Pardo, de familia en la comunidad de la Mina en Tuxtepec, logró que su mamá, Concepción Pedro Hilario, acudiera su ceremonia de graduación y quien ese día visitó con orgullo un huipil de la región de la Cuenca.

“Mi vida no es diferente en el MIT, aquí no se premia nada, aquí debes representar la institución dignamente, todos ganan premios, reconocimientos, así que no hay nada de especial que yo haya ganado” Dijo Ricado para el Universal