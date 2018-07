“No nos decepciones, Andrés”: menor envía carta a AMLO

Joven de 14 años pide a AMLO “no decepcionarlo”, en una carta abierta que le envió a través de la redacción de un medio local.

Lee también: Video: cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador

Leonardo Salinas López, un joven de 14 años de edad, hizo llegar a la redacción del portal Bajo Palabra, un mensaje dedicado a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México.

Hacia las últimas horas del domingo 1 de julio, el adolescente envió un correo electrónico en el cual, pide al tabasqueño no decepcionarlo.

En palabras de los redactores de dicho portal, la misiva refleja el sentir de una generación comprometida y responsable, pero también el de una sociedad a la expectativa del desempeño del líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

A continuación, la carta de Leonardo Salinas López en su totalidad:

Hoy no es el triunfo de una persona, es el triunfo de México: de Cuauhtémoc, de Colosio, de Silvio, de Juárez, de los que se murieron en el camino, de ti aunque no creas en él, de mí, de todos los que acudieron a las urnas, de la democracia, de la izquierda, de la verdadera oposición, de la ciudadanía, de los chairos y los derechairos, de los hombres y mujeres que habitan en este hermoso país y sobre todo de México.

Pensábamos que el país ya no tenía salvación que ya estábamos perdidos, los malos manejos de la derecha nos habían causado esto, pero surgiste tú Andrés, odiado y amado, tú empezaste a representar esa pequeña esperanza en la cual muchos nos refugiamos para no creer que estábamos totalmente perdidos, creaste una luz, una luz que representa a millones de mexicanos. Es tu momento, demuestra que no eres como los demás, demuestra que no eres un Maduro o un Chávez, sino más bien un Mujica, un Lula, una Kirchner, etc.

No te idolatro; contrario a lo que muchos piensan, pero creo en ti, creo que este país tiene todos los recursos para salir de las crisis, solo se necesita un incentivo. Hoy doy gracias a México por darle la oportunidad a la izquierda, a alguien que ha luchado desde antes de que yo naciera.

No nos decepciones Andrés, no nos quites esa última gota de esperanza que hay en este país. Porque si nos decepcionas, entonces sí, México estaría perdido”.