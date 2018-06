Así son las jaulas en las que tienen a los hijos de inmigrantes en Estados Unidos

Hijos de inmigrantes son metidos en jaulas en Estados Unidos. Aquí es donde separan a los menores de sus padres.

Peter Welch, congresista demócrata, describió las jaulas en las que meten a los hijos de los inmigrantes que intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos como “Nada menos que una prisión“.

La nueva política migratoria del gobierno de Trump, la llamada “tolerancia cero”, hace que los agentes de migración de Estados Unidos separen a los niños de sus padres y los mantengan hacinados en el frío piso de concreto, cubiertos de las bajas temperaturas con sábanas térmicas y delgadas colchonetas.

El comentario de Welch no es gratuito pues surgió luego de que el congresista visitara junto a otros legisladores y periodistas, el centro de detención en Texas conocido por los agentes de migración como Úrsula, pero llamado “La Perrera” por los inmigrantes que han pasado por ahí.

Vista aérea de centros de detención de inmigrantes en Texas (Reuters).

Le dicen “La Perrera” porque dentro hay jaulas de acero en las que separan a los menores de edad de sus padres mientras su proceso de deportación se lleva a cabo.

Jeff Merkley, senador demócrata que visitó el complejo Úrsula el domingo 17 de junio, dijo que “las jaulas son de 10×10 metros, que están cerradas con cadenas y que están hechas de malla de alambre”.

“Debo decir que eran muchos menos niños de los que vi cuando estuve aquí hace dos semanas,” indicó Merkley. “Me dijeron que autobuses llenos de ellos se los llevaron antes de que yo llegara”.

Por su parte, el senador Chris Van Hollen también expresó ira por las condiciones en las que el gobierno de Estados Unidos mantiene a los migrantes.

