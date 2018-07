Estudiante hijo de inmigrantes mexicanos aceptado en 18 universidades de Estados Unidos

Al llegar el próximo ciclo escolar, José Alberto Aceves Salvador iniciará su carrera como alumno en Harvard, Princeton, Yale, UC-Berkeley, UCLA, el Instituto Tecnológico de Massachussets, Cornell, o cualquiera de las otras 11 universidades que lo aceptaron.

Hijo de inmigrantes mexicanos, pero nacido en Estados Unidos, se graduará este año como el mejor alumno de su clase en la Academia New Open World de Los Ángeles, y aún, está sorprendido de que todas estas universidades lo aceptaran.

“Cuando presenté la solicitud en todas estas universidades, me sentí abrumado. Pensé que no tenía una oportunidad, y que no me aceptarían”, contó José en una entrevista al diario La Opinión.

Con 17 años, llegar a este punto no ha sido fácil. Sus padres llegaron a Estados Unidos cuando tenían 20 años, y decidieron enfrentarse a la manutención de 3 niños con sus altibajos: presiones financieras, principalmente.

Ricardo, su padre, llegó a tener múltiples trabajos y para poder lidiar con el estrés recurrió al alcohol.

“La peor parte de mi consumo de alcohol es que he dejado buenos trabajos en los que me pagaban bien, pero renunciaba por mi adicción”, contó el padre en la misma entrevista.

Por otra parte, la vida se complicó debido al trabajo de la madre de José, Isabel, al interior de un hospital, un trabajo demandante.

Los integrantes de la familia, cinco personas, viven en un pequeño departamento de una sola habitación. En entrevistas, José dice que “aprendió a estudiar con ruido”.

Pero también, ha sido un joven disciplinado: todos los días se despierta entre las 5:00 y las 5:30 de la mañana para poder llegar a su entrenamiento de waterpolo; después se dirige a la escuela en donde participa en un programa de mentores.

En la escuela ayuda a otros compañeros en asignaturas como química, cálculo, e incluso, con orientación vocacional.

El objetivo de José y su sueño, es convertirse en ingeniero en biotecnología. También, quiere una maestría y un doctorado; y dice que quiere trabajar por lo menos 10 años antes de convertirse en profesor.

Aceves Salvador fue uno de los estudiantes que el Fondo de Defensa de los Niños (Children’s Defense Fund) reconoció con la beca Venciendo los Pronósticos de 2016 en California (California Beat the Odds).

Su sueño, es acudir al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Apenas hace poco tiempo recordaba las solicitudes a las universidades: “Cuando solicité entrar a todas estas universidades me sentí abrumado. Pensaba que no tendría oportunidad y no me iban a aceptar”, dice.

Próximamente, José podrá estudiar en donde él desea, y su agradecimiento constante es siempre hacia su padre, quienes lo impulsaron.