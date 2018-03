Hijo de Lupita D’Alessio describe cómo fue drogado y asaltado por taxista

La noche del 24 de marzo, Jorge D’Alessio fue víctima de un asalto con violencia en la Ciudad de México. El hijo de la cantante Lupita D’Alessio e integrante de la banda de rock, Matute, fue drogado por un taxista, golpeado y despojado de sus pertenencias.

D’Alessio explicó en una transmisión de Instagram que el fin de semana pasado había acudido a la fiesta un amigo en un establecimiento de la colonia Condesa. Ya concluido el festejo, el artista quiso pedir un servicio de taxi ejecutivo, pero las aplicaciones disponibles estaban saturadas, por lo que optó por recurrir a un taxi que parecía ser de sitio.

Al ingresar al vehículo en una base ubicada frente al bar Celtics, el chofer le ofreció a su pasajero una botella de agua, lo cual extrañó a D’Alessio:

Me ofreció una botella de agua, lo que es muy común en estos servicios de Uber o Cabify; esto no era Uber ni Cabify, era taxi de sitio y me ofreció una botella de agua.