Hijo menor de AMLO gana elecciones escolares

El hijo menor de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, ganó unas elecciones escolares en la institución educativa a donde asiste actualmente. El puesto que Jesús Ernesto López ejercerá es de Secretario General en la Asamblea general de alumnos del colegio Manuel Bartolomé Cossío.

López Obrador tiene cuatro hijos varones que han llamado la atención de los medios en distintas ocasiones. En 2001, por ejemplo, José Ramón López Beltrán (que tenía 19 años) estrelló su coche contra una patrulla en una vuelta prohibida. El entonces jefe de gobierno del Distrito Federal respondió que su familia se haría cargo de los daños causados y las sanciones provocadas por la imprudencia de su hijo.

En 2009, la familia ocupó de nuevo los tablones de prensa porque el hijo homónimo de Andrés Manuel usó unos tenis de diseñador (tasados en aproximadamente 800 dólares) en una marcha encabezada por su padre. El hecho se subrayó por su incongruencia con el programa de austeridad que siempre ha definido la política de gobierno obradorista.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müler, esposa del presidente electo, es célebre por su alta cultura y su carrera profesional. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Letras por la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, Gutiérrez se ha distinguido por su sensatez y sus opiniones vanguardistas. Por ejemplo, ella dijo que eliminará la figura de “Primera Dama” porque las mujeres no pueden jerarquizarse en primera o segunda categoría.

No somos los juniors abusivos del poder, nosotros no vamos a ser parte del gobierno, no creemos en el nepotismo, creemos que eso es una lacra más de este sistema”, asegura Andrés Manuel, hijo, en el documental Esto soy .