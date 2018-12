Herida que se hizo mientras limpiaba le dejó los dedos podridos

Por una herida que se hizo al limpiar su casa y que no se atendió a tiempo, una mujer en China casi pierde las manos.

Mientras hacia las labores del hogar, la señora Zhang, de 53 años, se cortó y se hizo una herida en el dedo anular izquierdo. Dos días después notó que el hematoma que rodeaba la lesión se había extendido a su otra mano.

En su momento, esta residente de la provincia china de Hubei no le dio importancia a esos síntomas y no fue hasta que ocho de sus dedos se ennegrecieron y sufrió de adormecimiento, resequedad y dolor en las manos, cuando decidió acudir al médico, donde le informaron que su herida había derivado en gangrena y ya recibe tratamiento.

Esta muerte del tejido puede producirse por una infección bacteriana grave o por falta de flujo sanguíneo.

Las imágenes de sus manos inflamadas y negras fueron difundidas por el Chutian Metropolis Daily.

