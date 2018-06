¿Hablarle a los perros como si fueran bebés? Especialistas lo recomiendan

Si eres de los que le habla a los perros como si fueran bebés, probablemente te hayan tachado de no estar en tus cinco sentidos. Pero ahora un estudio demuestra que hablarle así a los perros podría ser muy útil.

Una investigación de la Universidad de Nueva York, liderada por Alex Benjamín y Katie Slocombe, concluye que tanto el contenido como el tono que usamos con los perros son de vital importancia para que ellos entiendan.

El técnico en Adiestramiento y Modificación de Conducta Canina, Alberto Hernández Velayos, dijo a El País:

“Realmente lo que se concluye de las investigaciones es que el denominado Naturalistic Dog Directed Speech (DDS) suscita más atención en los perros. Esto quiere decir que un tono de voz calmado y suave, sobre todo en cachorros, asemejando este tono al que se adapta a los niños, facilita el entendimiento del mensaje en una primera instancia y, lo más importante, facilita la mejora del vínculo creado entre humano y animal.”

¿Y qué es el DDS? Se trata de la manera en que los humanos hablan con sus mascotas (especialmente con los perros). Es prácticamente el tono que usamos cuando hablamos con niños pequeños.

Por otro lado, la manera en que hablamos a niños y a perros no es exactamente igual, hay pequeñas diferencias. Cuando hablamos con los niños tendemos a prolongar las vocales con una función pedagógica (es decir, les estamos enseñando a hablar al tiempo que intentamos comunicarnos con ellos). Por otro lado, cuando hablamos con los perros, no intentamos enseñarles a hablar con nuestra pronunciación, solo suavizamos la manera en que nos comunicamos con ellos.

¿Qué voces obedecen más los perros, las masculinas o las femeninas?

Una creencia popular es que los perros tienden a obedecer más a las voces graves que a las agudas y por eso harían más caso a los hombres que a las mujeres, pero esto es falso. Los perros responden más a experiencias previas que al tono de voz. Si es que un hombre maltrató al animal es más probable que desarrolle una fobia a las voces masculinas pero no tiene que ver con algo inherente a la voz.

Por otro lado, ambos, hombres y mujeres, usan voces más dulces cuando se comunican con los perros, sobre todo al utilizar expresiones positivas como “¿Quién es el perro más guapo de este mundo?” o “¿Quién es un buen chico?”.

¿Qué funciona mejor: comunicación dulce u órdenes agresivas?

También se tiene la creencia de que las órdenes agresivas y autoritarias funcionan mejor con los animales que hablarles de manera dulce, pero esto también es falso. Los gritos muchas veces tienen el resultado contrario y los animales, en vez de obedecer, es más probable que nos teman o se asusten.

Nosotros somos un punto de apoyo para nuestras mascotas. En casos de estrés o amenaza, es muy probable que los perros nos vean como su punto de apoyo y seguridad. Es un comportamiento muy parecido al que tienen los hijos con sus padres.

Es por eso que nuestra responsabilidad con el animal es hacerlo sentir seguro, querido y apoyado. Hay que demostrarle que somos de fiar. Si uno quiere la admiración y el respeto del perro, uno debe ganárselo con un contacto afectuoso continuo.

¿Por qué es mejor el contacto afectuoso? Con un trato amoroso, el animal no solo entiende mejor las órdenes sino que las recibe como algo positivo, algo que hay que hacer y no algo que -si no se hace- tendrá un castigo (por lo que las órdenes son un factor de estrés y no un refuerzo del lazo entre dueño y animal).

¿Cuál es el mejor momento para hablarle al perro? El primer año de vida es fundamental para que el perro se relacione con la voz del dueño, después se volverá un ser más visual. ¿Y por qué les hablamos como bebés a pesar de que tienen 10 o 12 años de edad? La mayoría de los dueños no suelen aceptar con facilidad que su perro es ya un ser adulto, incluso de edad avanzada, y continúan con el trato que se tendría con un infante.

