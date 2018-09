Luces en el Zócalo, La Monja y Pueblos Mágicos: Guía de FOROtv de fin de semana

Este fin de semana les tenemos recomendaciones de cine de horror, paseos a Pueblos Mágicos y un hermoso despliegue de luces en el Centro de la Ciudad.

¿Ya saben qué harán este fin de semana? ¿Siguen planeando las actividades de los días ociosos? ¡Pues no desesperen más! Aquí les traemos las mejores recomendaciones para pasar un buen fin de semana en la Ciudad de México y sus alrededores.

Les proponemos cinco recomendaciones de cine, comida, paseos y actividades gratuitas para que disfruten con toda la familia.

¡No se las pierdan!

La Monja

La Monja (The Nun) es la quinta entrega en el universo de El Conjuro (The Conjuring) creado por James Wan en 2013. Wan también es responsable de otras franquicias altamente exitosas como La noche del demonio (Insidious) y Juego Macabro (Saw). En todas estas sagas, la calidad de las películas va disminuyendo con el tiempo, y La Monja no es ninguna excepción. Esta cinta es la peor película de la saga y uno de los grandes bodrios del verano. Sin embargo, es uno de los estrenos de terror más importantes del verano y no podíamos dejar de mencionarla en las recomendaciones del fin de semana. Aquí pueden leer la reseña completa de la cinta: Reseña: The Nun – Un patético intento de propaganda cristiana.

La película se proyecta en todas las cadenas de cine nacionales.

Fiesta del cine mexicano

Tal vez muchos de ustedes conozcan películas mexicanas como Arráncame la vida, La Boda de Valentina o Hazlo como hombre… ¿Pero cuántos recuerdan Dos tipos de cuidado, El esqueleto de la señora Morales y Rojo Amanecer? Ahora, en Cinépolis se organizó un festival muy patrio para festejar la independencia mexicana. Con dos estrenos (el brutal documental Hasta los dientes y la cinta nacionalista de Kuno Becker sobre el temblor del 85, El día de la unión) y once películas que incluyen la maravillosa La Región Salvaje de Amat Escalante y la aclamada Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras. Así que no se pueden perder este festival para sentirse orgulloso de las producciones nacionales en un momento álgido para nuestro cine.

Las películas del festival se proyectarán en la cadena Cinépolis, en la Cineteca Nacional y en la Casa del Lago entre el 7 y el 13 de septiembre.

Luces en el Zócalo

En el Zócalo capitalino, para preparar la plancha para el Grito de Independencia, el gobierno de la ciudad ha instalado 22 mosaicos de luces que celebran motivos patrióticos. Con un enorme mosaico en la entrada al Zócalo por 20 de Noviembre, toda la plancha central de la ciudad está rodeada por un hermoso espectáculo de luces. Mientras están por ahí pueden comerse unos esquites y disfrutar de una agradable noche llena de tintes patrios.

Las luces en el Zócalo están prendidas hasta las 11 de la noche todos los días en la Plaza de la Constitución.

Turibús gratuito

Los viernes y sábados de todo septiembre hay una promoción imperdible en los servicios de Turibús de la Ciudad de México: viajes gratis para conocer el centro histórico y Paseo de la Reforma. Se trata de viajes nocturnos de cuatro horas entre las nueve y la una de la mañana. La única condición para tomar el paseo gratuito es que tienen que ir vestidos de algún símbolo cultural mexicano: adelita, charro o luchador son las opciones más populares. También, si llevan a los hijos, por cada adulto que pague pueden pasar dos niños gratis. Así que ya saben, ésta es una bella opción para conocer la ciudad de noche y divertirse con el folklorismo de las fechas.

En esta página pueden encontrar todos los detalles.

Huasca de Ocampo

El pueblo de Huasca de Ocampo está en la Sierra de Hidalgo a sólo 36 kilómetros de la ciudad de Pachuca. Se trata de un Pueblo Mágico de apenas 600 habitantes que tiene bellas calles empedradas y opciones variadas de esparcimiento. Pueden recorrer los prismas basálticos o pasear por las distintas haciendas de la zona (hay, incluso, una que está sumergida en una presa) o visitar los hermosos estanques de truchas. Ahí mismo pueden comer una trucha asada y probar los tradicionales pastes hidalguenses. Con una hermosa variedad natural y cultural, Huasca de Ocampos es una relajante opción para distenderse un fin de semana lejos de la Ciudad.

