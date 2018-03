Graue pide a partidos no utilizar a la UNAM para hacer campañas

Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que no es conveniente que los partidos políticos hagan campaña dentro de las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios del país.

El rector expresó su postura durante la segunda sesión del año del Consejo Universitario, que se llevó a cabo en el Palacio de Minería. Graue aseguró que es un gran defensor de que los integrantes de la comunidad universitaria participen en la vida política del país pero señaló que los partidos políticos no deben hacer campaña en el campus de la UNAM porque pueden polarizar a la comunidad universitaria:

“He defendido abiertamente que los universitarios participen en política. Creo que es importante que nosotros, todos, tengamos una actitud política. También he dicho que esto no suceda dentro del campus, no porque no podamos hacerlo, sino porque genera polarizaciones. No es conveniente que los partidos políticos hagan campañas internamente en nuestras instalaciones”