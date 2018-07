VIDEO: Gato interrumpe entrevista para la televisión y se hace viral

El momento en que un gato se trepa a la espalda de su dueño se ha vuelto viral debido a que la situación distó mucho de lo que suele pasar con estas mascotas todo el tiempo: esta vez el incidente ocurrió en una entrevista para la televisión holandesa.

El analista político y ex activista anticomunista Jerzy Targalski argumentaba frente a las cámaras del canal holandés NTR que en todos los puestos clave de Polonia “están presentes los representantes de los antiguos servicios secretos comunistas”, cuando su gato pareció estar en desacuerdo.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened👇🤨🤷‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H

— Rudy Bouma (@rudybouma) July 7, 2018