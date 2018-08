Fue víctima de violación, quedó embarazada; busca ayudar con “servicio de abortos” vía Whatsapp

Bajo el pseudónimo de ‘Abigail’, una joven de 23 años dirige un servicio clandestino de abortos a través de Whatsapp en Brasil.

En dicho país las leyes de aborto son de las más estrictas de todo el mundo. Es en este contexto que Abigail vende ilegalmente pastillas abortivas como las que utilizan de manera legal en hospitales.

La mujer y otras tres jóvenes sin preparación médica saben que están cometiendo un delito, sin embargo, lo ven como una alternativa más segura a las clínicas clandestinas de aborto.

De acuerdo con estadísticas del ministerio de Salud brasileño, mueren cuatro mujeres diariamente por practicarse abortos en sitios ilegales. Incluso se calcula que se practican medio millón de abortos al año.

Según una periodista de la BBC que se infiltró al grupo de Whatsapp de Abigail, hay 80 integrantes y 20 se unen cada mes. Algunas dejan el grupo en cuanto se practican el aborto.

Abigail, madre de una niña de cuatro años, dice tener dudas de continuar prestando el servicio clandestino, sin embargo, le agrada ver que las mujeres puedan seguir adelante con sus vidas.

“Algunas veces pienso en dejar de hacerlo, pero cuando veo que una mujer tiene la oportunidad que yo no tuve, me siento mejor”, confesó Abigail a la BBC.

Cuando tenía 19 años, Abigail fue secuestrada y violada por un policía. Pasó dos semanas en cama hasta que reunió fuerzas para reportar el crimen a las autoridades.

Sin embargo, en una estación especializada en crímenes contra mujeres la convencieron de no denunciar el crimen.

“Cuando le dije a la jefa de policía el nombre del hombre que me violó, ella me dijo que no había nada que pudiera hacer por mi”, dice Abigail.