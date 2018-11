FOTOS Y VIDEOS: Patrulla fronteriza contiene paso de migrantes con gas lacrimógeno

Centenares de migrantes que forman parte de la caravana que se encuentra en Tijuana, rompieron este domingo el cerco policial con la finalidad de llegar a San Ysidro, Estados Unidos. Sin embargo, su paso fue retenido por elementos de la policía de Tijuana así como por la policía Fronteriza.

Fueron al menos 500 los migrantes que participaron en una manifestación que comenzó en el albergue en el que se encuentran alrededor de 5 mil centroamericanos cerca de la línea fronteriza con Estados Unidos.

Como parte de la manifestación, la patrulla fronteriza lanzó gas lacrimógeno para detener el avance de los migrantes como muestran las imágenes a continuación.

Reuters

En redes sociales circulan varios videos del momento en que los migrantes lograron romper el cerco que mantenía la policía para impedir su paso hacia el país vecino.

La #CaravanaMigrante rompió el cerco policiaco que resguardaba la garita de San Ysidro; obtuvieron como respuesta ataques con gas lacrimógeno. pic.twitter.com/Hb8dcDYD6I — Rafael Candelas (@RafaelCandelas) November 25, 2018

En momentos previos, mujeres y niños protestaron frente al cerco policial con mantas y pancartas elaboradas este sábado y en las cuales era posible leer consignas como “Mr. Trump, help us please (Sr. Trump, ayúdenos por favor)” y “Mis derechos no tienen fronteras”.

No obstante, momentos después se desató el caos.

Policía Fronteriza de Estados Unidos lanza gas lacrimógeno a migrantes centroamericanos cerca de la garita de El Chaparral. (Reuters)

Tras alrededor de una hora de manifestación pacífica, un grupo de centroamericanos logró romper filas y correr hacia el canal del Río Tijuana tomando por sorpresa a los agentes federales.

En pocos minutos, lograron llegar al área de El Chaparral, en donde la poca presencia de fuerzas de seguridad, permitieron que alcanzaran el cerco fronterizo para romperlo e intentar cruzar.

Posterioremente fueron contenidos con gas lacrimógeno y balas de goma.

#EstadosUnidos agentes de la patrulla fronteriza de EEUU reprime a #migrantes que intentan ingresar a suelo estadounidense con balas de goma y gas lacrimógeno. En riesgo la vida de quiénes piden refugio. #CaravanaDeMigrantes video @notibomba pic.twitter.com/SpdboL7mp7 — PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) November 25, 2018

La Secretaría de Gobernación informó que serán deportados los centroamericanos que intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos

Tras lo ocurrido, la secretaría de Gobernación informó que en coordinación con las autoridades locales de Baja California y el Instituto Nacional de Migración se ordenará la deportación de los migrantes identificados en su intento por cruzar la frontera en estos actos violentos.

𝕐𝕍𝟚𝔾𝔽𝕀¯\_(ツ)_/¯📰 La policía fronteriza de #EEUU ataca a los migrantes con lanzamiento de gas lacrimógeno y dispara balas de goma en respuesta a su protesta en la frontera exigiendo que se respete su derecho a buscar asilo. pic.twitter.com/Dodml5c24A — WilfredoParraE.🇻🇪 (@YV2GFI) November 25, 2018

La dependencia también informó que después de los incidentes no se conoce de heridos por arma de bala y detalló que debido a la política interna de respeto a los derechos humanos y no criminalización de la migración, México no desplegará fuerzas militares para la contención del problema migratorio.

🔴 #VIDEO Patrulla Fronteriza dispara gas lacrimógeno y balas de goma contra migrantes centroamericanos, que trataron de cruzar la frontera entre Tijuana y San Diego. Estados Unidos ha cerrado los pasos de El Chaparral y San Ysidro #CaravanaMigrante 🇺🇸🇲🇽️

Vía: @_En_Mexico pic.twitter.com/QaOW82Rbiu — CódigoQro (@CodigoQro) November 25, 2018

La Secretaría de Gobernación informó que serán deportados los centroamericanos que intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos

Migrantes centroamericanos no claudicarán en su intento de cruzar la frontera con Estados Unidos en Tijuana, por lo que ahora descansan para intentarlo de nuevo el día de mañana pic.twitter.com/2imCEF73ur — FOROtv (@Foro_TV) November 26, 2018

Con información de Noticieros Televisa.