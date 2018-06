Fotos: Lluvia de misteriosas gemas en Hawai tras erupción de volcán

El 3 de mayo el volcán Kilauea comenzó a hacer erupción, desde entonces los residentes de Hawai han estado lidiando con sus consecuencias. A veces, el monte escupe fuego, poniendo en peligro a los ciudadanos. Pero la sorpresa fue que, también, está arrojando misteriosas gemas verdes.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this – tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t

— Erin Jordan (@ErinJordan_WX) June 11, 2018